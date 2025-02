Andrea Toccafondi, l’ultimo saluto a Prato: tanta gente per i funerali dello storico presidente

Prato, 1 febbraio 2025 – Chiesa gremita a Prato per i funerali di Andrea Toccafondi, 78 anni, storico patron del Prato Calcio. Il presidente più longevo d’Italia, una figura indimenticabile di un’epoca calcistica. La chiesa di Santa Maria della Pietà ha accolto la famiglia, gli amici, tanti pratesi e tifosi.

E anche molti volti del calcio. Tra gli altri, Moreno Roggi e Furio Valcareggi, figlio di quello che fu uno degli allenatori del Prato, Ferruccio Valcareggi. Fiori bianchi sulla bara e un grande applauso all’uscita della chiesa. Presenti anche diversi ex giocatori.

Quarantadue anni: tanto è durata l’era Toccafondi. “E’ stato importante per me – dice l’ex direttore sportivo del Prato Moreno Roggi – Mi ha avviato in un nuovo ruolo e mi ha dato grandi umanità e valori. Non si è mai rimangiato la parola, neanche sotto tortura. Un uomo della vecchia scuola”.

E c’era anche Vincenzo Esposito, che del Prato è stato giocatore, allenatore, general manager. “Ho vissuto Paolo Toccafondi in tutti i ruoli – dice – Era un uomo di enorme spessore e intelligenza. Nel calcio avrebbe avuto di quel pizzico di buona sorte che nell’azienda ha avuto e che nel pallone non ha avuto. Ma rimane un grandissimo personaggio”.