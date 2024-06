Fumetti, videogiochi & C. arrivano a Vernio Comics

Arriva la terza edizione di Vernio Comics, la fiera dedicata a fumetti, cosplay e videogiochi. Sabato e domenica in Valbisenzio torna la due giorni promossa dal Centro commerciale naturale Vivere Vernio insieme all’associazione Azione Cosplay Prato, con il patrocinio del Comune.

"Terza attesissima edizione per Vernio Comics dopo il successo delle prime due edizioni – sottolinea la sindaca Maria Lucarini – Un evento che ogni anno si arricchisce di nuovi spettacoli, ospiti e giochi, che vogliamo far crescere". La manifestazione si svolge all’interno del Meucci e in Piazza Donatori del Sangue, ma prevede anche attività nelparco dell’Albereta.

Qui si potrà assistere agli spettacoli sul palco esterno, farsi coinvolgere nelle attività organizzate dalle associazioni, come la caccia al tesoro a tema Dragon Ball per grandi e piccini, o farsi travolgere dall’atmosfera di Star Wars con i combattimenti dei Florence Knights. Non si annoieranno nemmeno gli amanti dei giochi da tavolo, grazie all’associazione Ludissea 42.

Oltre a ospitare gli stand con gadget e fumetti per tutti i gusti, quest’anno il Meucci diventa anche luogo per la promozione degli artisti: all’interno del museo Mumat verranno infatti esposte le 25 opere finaliste del concorso "Sorgenti d’Arte", lanciato sui social di Vernio Comics. Nel corso della rassegna una giuria selezionata decreterà l’opera vincitrice fra le 25 in mostra.