Frane sulla 325. Un semaforo a Mulin dei Fossi

Per affrontare le numerose frane cadute lungo la Sr 325, ieri la Provincia di Prato è intervenuta tramite i tecnici per posizionare un semaforo in località Mulin dei Fossi. Il semaforo consente di rendere la viabilità più sicura e agevole in prossimità delle due frane che si trovano poco sopra l’abitato di San Quirico di Vernio. Sono stati anche posizionati i geo blocchi per mettere in sicurezza la carreggiata sulla frana in prossimità dell’abitato di Montepiano. La Provincia sta procedendo, infatti, con i lavori di messa in sicurezza dei fronti franosi che nei giorni scorsi hanno interessato la 325 nel Comune di Vernio.

Per una maggiore salvaguardia del traffico veicolare, in località Mulin dei Fossi la Provincia ha appunto, provveduto al posizionamento di un semaforo, che permette di superare entrambi i movimenti franosi, che si trovano a poca distanza l’uno dall’altro. Si tratta della frana fra San Quirico e Sasseta al km 53+700, caduta lo scorso 15 marzo, e di quella avvenuta lo scorso 11 gennaio, 11 gennaio, all’ altezza del km 54, sempre nei pressi del Mulin dei Fossi. Sempre ieri la Provincia ha provveduto a posizionare una barriera in geo blocchi in cemento per mettere in sicurezza la carreggiata all’altezza della frana che, domenica scorsa, ha interessato la Sr 325 al Km 47 vicino all’abitato di Montepiano. In questo tratto si procede a senso unico alternato e si raccomanda la massima prudenza. "Siamo costantemente impegnati nelle verifiche e nel monitoraggio delle criticità registrate sulla 325 – sottolinea il presidente della Provincia, Simone Calamai – In attesa di poter intervenire con lavori di messa in sicurezza definitivi, è importante garantire la circolazione veicolare e la piena percorribilità della strada".