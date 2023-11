Frane in Vallata, isolate alcune abitazioni

Il maltempo di ieri ha flagellato la Vallata. Oggi le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Vernio resteranno chiuse. Chiuse anche le scuole di Vaiano. La decisione - ufficializzata dai sindaci Giovanni Morganti e Primo Bosi con un’ordinanza - a Vernio in particolare si è resa necessaria per l’allagamento di alcuni plessi scolastici e per il protrarsi dell’allerta arancione fino a questa mattina, con la previsione di ulteriori piogge che potrebbero aggravare la situazione già difficile e comunque non dare garanzia di condizioni di normalità e sicurezza. "È una scelta sofferta, l’amministrazione comunale è consapevole del grave disagio arrecato alle famiglie dalla chiusura delle scuole – precisa il sindaco Giovanni Morganti – abbiamo messo al primo posto l’obiettivo di garantire la sicurezza, soprattutto ai più piccoli, limitando anche gli spostamenti viste le previsioni meteo delle prossime ore". Il provvedimento riguarda circa 500 tra bambini e ragazzi.

Oggi resteranno quindi chiuse le scuole dell’Istituto comprensivo Pertini di cui fanno parte la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di Vernio, la materna ed elementare di Montepiano, la primaria Armellini di Ceraio, la materna di Poggiole e lo 0-6 di Sant’Ippolito. Del comprensivo Pertini fa parte anche la materna di Luicciana, nel comune di Cantagallo, che verrà chiusa sulla base dell’interruzione dell’attività di tutte le altre scuole. Aperta la scuola Carmignanello (Bartolini). Nel territorio di Vernio resteranno chiusi naturalmente anche i giardini pubblici, cimiteri e impianti sportivi all’aperto.

A Migliana diverse strade allagate con massi sulle careggiata e una frana della Casaccia ha isolato alcune abitazioni. Per la bomba d’acqua la circolazione è stata difficoltosa e rallentata a più riprese anche sulla 325. Allagato anche il sottopasso allagato alla stazione di Vernio. Ieri attorno alle 21 la Val di Bisenzio risultavo del tutto isolata: chiusa la statale 325 e chiusa la strada per Figline.