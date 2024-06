Indimenticabile Cecco. Cinque giorni di eventi: l’abbraccio di Narnali al figlio più amato

Prato, 12 giugno 2024 – Indimenticabile Francesco Nuti. ‘Cecco’ da Narnali ci lasciava un anno fa e il miglior modo per ricordarlo è con tutto ciò che amava: la musica, il cinema, lo spettacolo e, perché no, il calcio. Sono gli ingredienti del "Narnali Festival", il primo festival dedicato all’attore pratese scomparso appunto il 12 giugno di un anno fa. E allora, nel suo ricordo, largo a cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi da oggi fino a domenica 16 giugno che vedranno sul palco, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Legno e Marco Della Noce. Tutto questo succederà alla casa del popolo di Narnali, dove Francesco era nato e cresciuto, a pochi passi dalla bottega di parrucchiere del padre. Si comincia stasera, a partire dalle 20, con una ‘rimpatriata’ fra amici e artisti di Francesco Nuti, in una girandola di live, interventi, ricordi al circolo Renzo Grassi che sarà il cuore di tutta la manifestazione. Non sarà però una semplice commemorazione, ma una festa intrisa di quello spirito disincantato e allegro che aleggia da sempre a Narnali e che si ritrovava nel carattere di Nuti. Il pubblico ritroverà così le musiche, gli attori e le comparse dei suoi film, magari in quella stessa sala da biliardo del circolo che ora porta il suo nome e che è stata d’ispirazione per alcune sue pellicole.

Domani sera, 13 giugno, risuoneranno le raffinate note di Ginevra Di Marco, interprete e autrice di una musica che attraversa mondi e generi diversi, abbracciando la cultura popolare e il miglior cantautorato, con "Ballata per Margherita Hack" in ricordo della grande scienziata: con lei, sul palco, i musicisti Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Sarà poi il turno di Legno, duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo, che venerdì 14 giugno approderà al Narnali Festival a pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo "Str*nzo".

Calcio protagonista sabato in occasione di Italia-Albania, prima partita degli azzurri agli Europei di calcio: questo sport, del resto, era una delle passioni giovanili di Nuti. La musica tornerà domenica 16 giugno con Marco Della Noce, l’indomito meccanico dei "Bocs Ferari" e molti altri personaggi che l’attore e comico ripercorrerà con il meglio dei suoi 25 anni di carriera: l’evento è inserito nel cartellone della Prato Estate 2024.

Tutti gli appuntamenti delle cinque giornate nel ricordo di Francesco Nuti sono a ingresso gratuito, a eccezione dei concerti di Ginevra Di Marco e Legno (ingresso 10 euro, prevendite su Exceed, sito e app). Info tel. 370 3017013. Programma completo e aggiornamenti sui canali social www.facebook.com/colibriprato e www.instagram.com/colibri_prato/.

L’omaggio a Francesco Nuti proseguirà venerdì 14 giugno al Castello dell’Imperatore dove, alle 21.30, si riaccenderà il grande schermo per uno degli appuntamenti più attesi e amati della Prato Estate: la prima serata di cinema all’aperto coinciderà con l’ultima delle serate della rassegna "Buon compleanno Francesco" dedicata a Nuti. Ospite della serata, condotta da Federico Berti, sarà lo sceneggiatore pratese Mario Rellini, che presenterà il film "Il Signor Quindicipalle" (1998), girato proprio all’interno del castello per le sequenze del campionato di biliardo (ingresso libero).