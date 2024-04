Frana sulla strada a Cavarzano: "Non è fra le somme urgenze"

Ancora proteste per la frana che da qualche mese crea disagi agli automobilisti di Cavarzano. "La frana è sempre lì – scrive Maurizio Moncelli - anzi adesso la viabilità è ancora peggiore, essendo in un tornante. Hanno tolto un po’ di piante, messo in sicurezza e non si è visto più nessuno, mentre le dimensioni della frana aumentano ogni giorno che passa. Sono state messe una transenna, con impiego della carreggiata, e una cartellonistica da Medioevo: non solo è impossibile scambiarsi tra due veicoli ma è un miracolo se riusciamo ad arrivare a casa senza avere distrutto la macchina e oltretutto ci fanno transitare pure i pulmini dello scuolabus con i bambini dell’asilo". Alle perplessità di Moncelli, risponde il Comune di Vernio. "La frana è sotto il monitoraggio dell’ufficio tecnico – spiegano - che sta predisponendo l’intervento definitivo per il ripristino: si tratta di un lavoro importante, anche dal punto di vista economico. Purtroppo non è uno di quei lavori che rientra nelle somme urgenze per l’alluvione che hanno la priorità".