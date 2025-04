Frana in via Madonna del Papa. I lavori costeranno 300mila euro

La frana su via Madonna del Papa, strada che collega Carmignano a Bacchereto, costerà al Comune circa 300.000 euro. In questa cifra sono comprese anche le opere di "somma urgenza" conseguenti all’allerta rossa del 14 marzo scorso. Il Comune di Carmignano ha diffuso un dettaglio dei lavori.

L’intervento più sostanzioso, con il cantiere che dovrebbe aprirsi tra una settimana-dieci giorni, riguarda via Madonna del Papa dove le piogge provocarono il suo cedimento e una frana. "La strada – spiega l’ingegner Stefano Venturi dell’ufficio tecnico del Comune - fu posta in sicurezza, anche con la rimozione dei detriti. Ora si tratta di costruire una sorta di armatura di sostegno con un cordolo di cemento armato su micropali". Le opere di risistemazione riguardano anche i drenaggi e l’asfalto. I lavori, la cui durata sarà un mese, potrebbero comportare, in alcune fasi, la chiusura della strada, ora a senso unico alternato. L’altro intervento di somma urgenza di rilievo è quello tuttora in corso in via delle Loggette: l’opera di ripristino è consistita, dopo aver subito ricostruito l’appoggio alla base del ciglio stradale, nella posa di manufatti in cemento, geoblock, e in opere drenaggio e regimentazione delle acque. L’ultimo intervento di somma urgenza ha riguardato via Pistoiese, dove si erano aperte crepe, peraltro ripristinata. "Siamo intervenuti – conclude il sindaco Edoardo Prestanti – con rapidità, trovando risorse nel nostro bilancio. Giovedì la giunta approverà il resoconto delle opere di somma urgenza. Stiamo anche procedendo con le opere di regimazione dei corsi d’acqua e di riduzione del rischio idraulico. Tutto, o quasi, è a nostro carico. Ancora, per l’alluvione del 2023, non abbiamo visto un euro".

M. Serena Quercioli