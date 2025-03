Frana il terreno: zona di Montemurlo senz’acqua

Montemurlo (Prato), 25 marzo 2025 – Guasto alla rete idrica nel comune di Montemurlo ( Prato) con problemi di approvvigionamento in zona Cicignano. Lo fa sapere Publiacqua, secondo cui il guasto è riconducibile a un movimento franoso del terreno. «I nostri operatori sono al lavoro per la realizzazione di un bypass che consenta di restituire il servizio - si legge in una nota -. La situazione tornerà a normalizzarsi, prevedibilmente, nel corso della tarda serata. Al fine di ridurre al massimo i disagi un'autobotte è stata posizionata nei pressi della locale rsa»