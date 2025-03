Frana a Rasora, lavori in attività. Le modifiche alla linea dei bus

Lavori in corso sulla 325, al confine tra le province di Prato e Bogna, nel comune di Castiglione dei Pepoli. Si tratta dell’intervento propedeutico alla ricostruzione in località Rasora dell’intera sezione stradale, danneggiata da un movimento franoso lo scorso ottobre 2024, come da disposizione della Città Metropolitana di Bologna, il tratto sarà interrotto in tre fasce orarie. Di conseguenza anche il servizio bus di Autolinee Toscane, in quel tratto, subirà variazioni. Infatti il collegamento diretto con Castiglione dalla Valbisenzio non è consentito.

In alcune fasce orarie la linea 214 sarà limitata al bivio di Rasora e saranno istituite due corse che passeranno via A1. Il provvedimento durerà fino al termine dei lavori. Dal lunedì al venerdì, nelle fasce 8.40-13.40, 14.40-16.30 e 16.50-18, il normale servizio della linea 214 dovrà essere limitato al Ponte di Rasora. In direzione Castiglione dei Pepoli, le corse in partenza da Prato Stazione Centrale alle 8.10, 10.30, 13.15, 13.35 e 14.10 saranno limitate a Ponte di Rasora. In direzione Prato, le corse in partenza da Castiglione dei Pepoli delle 10.30, 12.35 e 14.50 partiranno dal Ponte di Rasora rispettivamente alle 10.40, 12.45 e 15. Tutte le altre corse effettueranno il percorso regolarmente.

Per consentire il collegamento tra Prato e Castiglione dei Pepoli sarà istituito un collegamento via autostrada, che passerà dall’A1. In direzione Castiglione dei Pepoli ci sarà una corsa con partenza da Prato Stazione Centrale alle 10.30. In direzione Prato la corsa partirà da Castiglione dei Pepoli alle 12.35.

Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (lun-dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane.