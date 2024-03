Frana, altri sette giorni in salita. Ma per le auto sulla 325 spunta una via di fuga verso Montemurlo

Vaiano (Prato), 18 marzo 2024 – Si apre un’altra settimana difficile in Val di Bisenzio, dove venerdì mattina è stato aperto un varco nel tratto interessato dalla frana del monte Le Coste, riservato però ai soli mezzi pesanti, e dove si contano i giorni per arrivare ad una riapertura anche agli autoveicoli.

Sarà una settimana che prevede aggiustamenti, anche all’ultimo minuto – com’è capitato anche venerdì, quando, al termine della giornata il coordinatore dei lavori, l’ingegner Chilleri, ha dato l’ok al passaggio sulla Sr 325 anche ai mezzi per trasporto merci inferiori a 3,5 tonnellate, che si sono andati ad aggiungere alle categorie superiori già consentite, negli orari 7-8.15 e 17-18.15 – dal momento che tutta la viabilità in entrata e in uscita è monitorata e, dopo valutazione e richieste da parte dei sindaci e della Provincia, modificata in base alle condizioni che si presentano di giorno in giorno.

E’ stato così per le finestre di passaggio dei camioncini in risalita da Figline (con due cambiamenti in settimana, l’ultimo, quello in vigore da venerdì scorso, ovvero due finestre dalle 10 alle 11 e dalle 15 alle 16, che è quello con cui si riapre la settimana), per i trasporti pubblici e l’utilizzo della viabilità alternativa. Da metà settimana infatti, dovrebbe aggiungersi alle due strade individuate come vie di fuga, via dei Termini, che collega la Collina con Albiano e Montemurlo, su cui è in corso d’opera una leggera manutenzione che permetterà di utilizzarla in caso di emergenza.

In attesa di risposta la richiesta dei sindaci valbisentini, al Comune di Prato, di concedere il passaggio su via di Cantagallo (da via di Cerreto e Solano) anche ai residenti di Schignano e di Migliana, fra i più penalizzati dalla chiusura in direzione sud-nord della strada che parte da Figline. E sempre senza risposta – ma per questo ci sarà da aspettare l’andamento dei lavori, che dopo il disgaggio, prevedono la messa in sicurezza del tratto interessato dalla frana con reti e chiodi – la richiesta di anticipare di qualche giorno l’apertura della Sr 325 anche ai veicoli, ufficialmente prevista per il 25.