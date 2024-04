Fragile stella. Amy Winehouse: arriva il biopic

Se ne parlava da anni. Ed ecco finalmente sugli schermi (dell’Eden ore 16/18.15/21) "Back To Black", il biopic su Amy Winehouse, la sfortunata cantante inglese morta a soli 27 anni, stessa età di altre star della musica come Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Tanta attesa per nulla…verrebbe da dire. Il film è incolore: non rende giustizia alla complessa personalità di Amy. Va da sè che nella sua vita c’è stato di tutto, troppo di tutto. Non basta raccontare quanto bevesse e fumasse, o quanto amore la legasse alla nonna, o quanta sofferenza si portasse dietro per la separazione dei genitori. La figura di Amy, a cui sono bastati due album per entrare nella storia della musica pop, necessitava di una maggiore introspezione psicologica. Per fortuna ci sono le sue canzoni, i suoi concerti, le sue stravaganze, grazie all’interpretazione di una credibile Marisa Abela. L’Eden continua anche con "Un mondo a parte" (ore 16/18,15/21) e "Gloria!" (ore 16/18.15/21) felice debutto alla regia della cantautrice Margherita Vicario che sceglie di raccontare una storia ambientata nel Veneto dell’800. In un decrepito istituto musicale per educande sta per arrivare il Papa: nel cast Veronica Lucchesi ovvero La Rappresentante di Lista, uno strepitoso Paolo Rossi ed anche Elio. Entrambi i film in programmazione fino al 23. Il giorno dopo arrivano "Confidenza" di Daniele Luchetti (ore 16/18,15/21) e "Challenger" di Luca Guadagnino (ore 16/18,15/21).

Il Terminale prosegue con "E la festa continua" (oggi ore 18.45, domenica ore 19). In arrivo la novità "Cattiverie a domicilio" (ore 21.15, domenica 16.45/21.15). Domenica ore 10.30 "Lo spettacolo di Capelito" per la rassegna Cinefilante. Martedì 23 ore 21.15 "Buongiorno" per il ciclo dedicato a Yasujiro Ozu. Il Pecci punta su due classici: "L’arpa birmana", capolavoro giapponese del 1956 diretto da Kon Ichikawa (domenica ore 21, mercoledì 24 ore 17, venerdì 26 ore 17) e "Scarface" splendido remake di Brian De Palma del 1983 con un Al Pacino da Oscar che non vinse (giovedì 25 aprile ore 21). Completano il cartellone "Los delincuentes" domenica ore 17.30, "Gloria!" (24 aprile ore 21.15, 25 ore 18, 26 ore 19.15) e "Non volere volare" (il 24 ore 19.15, il 25 ore 16, il 26 ore 21.15).

Federico Berti