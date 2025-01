Fra stelle e libri. Gli appuntamenti in Lazzerini

Questa sera alle 21 in Lazzerini prosegue torna L’astronomia e le arti, la rassegna a cura dell’associazione astronomica Quasar, un viaggio multidisciplinare attraverso storia, letteratura e cinema, per scoprire come l’universo abbia ispirato artisti, poeti, scrittori e registi di ogni epoca, un’occasione per stimolare curiosità attraverso momenti di riflessione e scoperta. Oggi si parlerà di astronomia nella letteratura: dagli antichi miti alla fantascienza contemporanea, l’astronomia ha sempre alimentato la fantasia di scrittori e poeti. Questo incontro esplorerà come il cielo notturno e l’universo abbiano influenzato opere letterarie di diverse epoche e culture. Il ciclo si concluderà con L’astronomia nel cinema giovedì 6 febbraio alle 21. Gli incontri sono a ingresso libero.

Sempre in Lazzerini, domenica alle 17 inizia il nuovo ciclo di Incontri con autrici e autori organizzato in collaborazione con la Libreria Gori. La rassegna si apre con lo scrittore Dario Voltolini e il suo ultimo romanzo Invernale pubblicato da La nave di Teseo e incluso nella sestina finalista del Premio Strega 2024. "Invernale è un romanzo potentissimo, che ti atterra mentre ti eleva e ti prende alle spalle mentre ti guarda in faccia – e Voltolini è un grande scrittore, c’è poco da fare", queste le parole di Sandro Veronesi che ha proposto Invernale allo Strega. Il romanzo racconta la malattia e la morte di un padre cinquantenne: quel dolore assume un valore archetipico, esprimendo la condizione umana in tutta la sua fragilità. Il padre è un macellaio, spacca gli animali, estirpa gli organi e le ossa. Un giorno qualcosa va storto nella coreografia perfetta delle lame: un batterio s’insinua nel sangue del genitore dopo un incidente al banco. E’ l’inizio di un lento cammino verso la malattia inquadrato dall’occhio del figlio Dario, con una scrittura tagliente come il coltello che impara a usare per dare una mano alla famiglia. Dialoga con l’autore Filippo Romei. Dario Voltolini (Torino, 19 aprile 1959) è autore di racconti, romanzi, radiogrammi, testi di canzoni e libretti per il teatro musicale. È docente alla Holden Academy. L’incontro successivo sarà domenica 9 febbraio alle 16 con Isa Borrelli e il suo libro Gender is over pubblicato da Feltrinelli.