Foto-escursione nell’area protetta

Nella Riserva Acquerino Cantagallo, a Cascina di Spedaletto, domenica è prevista un’uscita fotografica. Il programma organizzato da Apuane Guide, prevede un’uscita nel cuore dell’area protetta con un fotografo professionista che accompagnerà i partecipanti spiegando le basi della composizione fotografica, l’utilizzo della fotocamera, le modalità di scatto e tanti spunti per imparare a rendere le fotografie uniche. Un viaggio per i sentieri nel bosco per cogliere scorci e dettagli della natura e dell’autunno nel suo momento più intenso di colore. Dopo il pranzo, al Centro Visite, nella sala della struttura della Cascina, ci sarà una lezione sulle tecniche di post produzione con proiezioni ed elaborati fotografici in diretta. Il percorso dell’escursione avverrà su sentieri di tipo Cai di difficoltà "E", la lunghezza è di 5 km. Costo, 50 euro. Per info e iscrizioni 388 8540461.