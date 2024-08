Fosso ostruito alla Briglia: i lavori. Una videoispezione prima di pulirlo

Sono iniziati, con le operazioni di video ispezione, i lavori di ripulitura del fosso tombato de La Briglia a partire da via 25 Aprile e lungo tutta via Ciampi.

"Si tratta di un intervento urgente, indispensabile per garantire la salvaguardia della sicurezza sulla strada e sull’area della frazione – sottolinea la sindaca di vaiano, Francesca Vivarelli –. I lavori si sono resi necessari a seguito di un cedimento sulla sede stradale all’altezza di via 25 Aprile, causato dall’ostruzione della sezione del fosso che è già stata verificata dai sopralluoghi dei tecnici del Comune con l’ingegnere idraulico incaricato dall’amministrazione", afferma ancora la prima cittadina vaianese che, insieme all’assessore alle manutenzioni Enzo Polidori, sta seguendo le fasi dell’intervento.

Concluse le attività ispettive, e dopo aver verificato l’effettivo livello di ostruzione del fosso, inizieranno gli interventi di ripulitura.

Sullo stop alle tombature di fiumi e corsi d’acqua è intervenuto a più riprese il presidente della Regione Eugenio Giani anche in conseguenza dell’alluvione dello scorso 2 novembre 2003 che aveva colpito, tra le altre, la zona de La Briglia.

E intanto proseguono, programmati dall’amministrazione comunale di Vaiano e da Alia, gli interventi di rimozione dei riufiuti alluvionali. Alia Multiutility, dopo aver ricevuto mandato dalla Regione Toscana procederà alla rimozione degli ultimi residui. Si tratta, nel complesso, di circa 40mila metri cubi di rifiuti, in maggioranza terre e fanghi (in alcuni casi mescolati con altri materiali di scarto) e legname, con una piccola percentuale di ingombranti, di rifiuti pericolosi e di residuo non differenziabile. A Vaiano, le operazioni iniziate lo scorso 31 luglio in via Fattori, proprio a La Briglia, proseguiranno nelle prossime settimane, interessando anche piazza Donatori del Sangue, via dell’Argine, via di Borgonuovo nel parcheggio che si trova sul lato opposto rispetto al cimitero comunale. Il campionamento delle terre verrà eseguito in tutta la prossima settimana; gli esiti delle analisi sui campioni saranno però disponibili alla fine del mese di agosto. Da quel momento potranno cominciare le attività di rimozione e avvio a trattamento delle terre. La rimozione delle terre in tutti i punti di raggruppamento è prevista in circa cinque-sei mesi, mentre la rimozione di tutti i rifiuti legnosi dovrebbe concludersi al massimo in tre mesi.