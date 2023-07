Fossato, la posta è in grave ritardo Lettere "lente", bollette già scadute

Lettere e bollette che arrivano dopo oltre 20 giorni dall’invio e già scadute: la segnalazione arriva da Fossato, dove gli abitanti riportano che la situazione va avanti da tempo.

"Vorremmo segnalare – scrive un abitante del borgo, affacciato sulla valle della Limentra Orientale, nel Comune di Cantagallo – il disservizio postale che viene attuato da tempo in questa frazione. La corrispondenza qui viene consegnata con un ritardo di oltre 20 giorni da quando è spedita dal mittente. Ciò riguarda la consegna di lettere contenenti i bollettini delle utenze, che pertanto vengono sempre pagati in ritardo, ma anche la corrispondenza personale e riservata con adempimenti da effettuare in termini ristretti già scaduti prima della consegna della missiva stessa. Sulle buste della corrispondenza spesso compare, scritto a mano, "servito da Sambuca Pistoiese". La segnalazione è stata fatta anche ai postini, ma, come spiegano gli abitanti di Fossato, "non possono farci niente". La situazione, ci hanno riferito, va avanti da tempo immemore, e non c’era disservizio quando nel paese era presente un ufficio postale, chiuso da molti anni, e la posta arrivava con puntualità.

"Siamo stati zitti e buoni – ci dicono – ma a questo punto ci siamo stancati. E’ vero che siamo in pochi, una ventina che abitano qui tutto l’anno, ma abbiamo il diritto a ricevere la posta con puntualità". In merito alla segnalazione Poste risponde: "Su eventuali disservizi di recapito, Poste Italiane rassicura i cittadini di Fossato che la consegna della corrispondenza nella zona è regolare e nel centro recapito di riferimento non risultano giacenze. L’Azienda ricorda che sul territorio è attivo il modello organizzativo Joint Delivery e invita i cittadini a una maggiore collaborazione per facilitare il lavoro dei portalettere, indicando i nominativi su cassette e campanelli".