Forconi, l’avvocato impegnato nel sociale

Ha uno studio a Prato l’avvocato fiorentino particolarmente dedito alle opere di bene. Con la sua associazione onlus che ha appena compiuto dieci anni ha rivolto attenzioni al mondo degli ultimi della scala sociale, sia pratesi che fiorentini, disabili in particolare. Si tratta di Matteo Forconi, eletto uno dei due migliori Consoli onorari d’Italia per l’anno 2024.

La consegna del prestigioso premio è appena avvenuta a Roma, in Campidoglio, per mano dell’onorevole pratese e sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli (nella foto insieme a Forconi), anche perché la nomina è stata decisa da una giuria internazionale di diplomatici e giornalisti chiamati a collaborare all’annuale Premio Gazzetta Diplomatica. E le motivazioni, appunto, stanno più che altro nel mondo del sociale, per l’impegno che Forconi ha dimostrato nei confronti dei più disagiati, di chi ha problemi di salute ma anche sociali ed economici.

"Il mio impegno come console dello Stato caraibico Saint Kitts and Nevis – ha dichiarato Forconi – non è solo quello di favorire rapporti economici e di business; più che altro ho scelto di favorire nuove relazioni nel campo della Sanità. Ne è esempio il dono a un ospedale della Toscana Nord di un macchinario all’avanguardia tecnologica per diagnosi interventi e cure a distanza in favore dei cittadini di quelle isole dei Caraibi".

Leopoldo Gori