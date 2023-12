Fondi Pnrr, già chiuso iI cantiere del Dagomari

Dopo avere raggiunto il primato di essere stata una delle prime Province in Italia a concludere un cantiere del Pnrr (cioè il primo lotto di lavori per la messa in sicurezza sismica del Dagomari), Palazzo Banci Buonamici ha appena aggiudicato anche i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza della palestra del Dagomari. Si tratta di un cantiere da 650.000 euro, che durerà anche per il prossimo anno scolastico e che sta portando la Provincia a cercare un’adeguata ricollocazione degli studenti per svolgere l’attività di educazione fisica. "Il percorso di riordino degli spazi dell’edilizia scolastica è in atto – dice il presidente Calamai -. E alla fine ci saranno nuovi luoghi idonei dedicati alle scuole superiori". Parte di questo cammino è rappresentata dalla riapertura di Palazzo Vestri in piazza del Duomo, che oggi ospita una parte degli studenti del Dagomari, e dall’inaugurazione all’interno di Prato City della nuova sede dell’ufficio scolastico provinciale. "Abbiamo riportato presenze in centro storico – conclude Calamai -. E voglio sottolineare anche i numeri importanti raggiunti con l’open day di orientamento tenuto lo scorso 18 novembre e dedicato alla scelta della scuola superiore in cui iscriversi. Per la riorganizzazione degli spazi scolastici, infine, stiamo aspettando i dati delle iscrizioni per il 2024/2025. A quel punto saremo in grado di fare tutte le valutazioni del caso e di prendere scelte puntuali".