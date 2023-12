Fondazione Cassa di Risparmio. Riforma dello statuto promossa

Anche il Consiglio di Stato ha detto no. Come già avevano fatto il Tar e il giudice civile, infatti, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso promosso dall’avvocato Giovannelli e da alcuni soci contro la riforma statutaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, promossa sotto la presidenza di Franco Bini e approvata dal Mef nel 2020, respingendone tutte le motivazioni.

"E’ la conferma che i vertici della Fondazione hanno sempre agito con correttezza nei confronti dell’ente, della sua storia e del suo territorio di riferimento – sottolinea la Fondazione in una nota – Questa sentenza premia e riconosce l’impegno della Fondazione nel suo sforzo di rinnovarsi aprendosi alle esigenze della comunità locale, anche attraverso una riforma statutaria portata avanti con responsabilità e in consonanza con i principi ispiratori dell’ente stesso. Si spera che con questa sentenza, che fa seguito ad altri due pronunciamenti dello stesso tenore sia in sede civile che amministrativa, sia arrivato finalmente il momento di mettere fine a questa vicenda, che ha sottratto alla Fondazione energie e risorse che avrebbero potuto essere spese a favore della comunità. Siamo sempre stati convinti del nostro retto operare. Adesso andiamo avanti nei nostri progetti, guardando al futuro con fiducia".