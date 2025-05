Bagnolo celebra la sua santa. Processione e festa con i bimbi

La comunità di Bagnolo si preparare a vivere la grande festa parrocchiale dedicata a Santa Maria Maddalena de’ Pazzi. Nel pomeriggio di sabato 24, alle 16.30 ci sarà la conferenza di Virginia Barni, storica dell’arte che presenterà il suo volume "Cinge nos virgo", scritto con uno stile semplice, accessibile a tutti, con l’obiettivo di avvicinare il più possibile la sacra cintola per quanti vogliono conoscere questa storia affascinante e misteriosa.

Successivamente alle 18 sarà celebrata la messa durante la quale verrà amministrato il Sacramento dell’Unzione degli infermi.

I festeggiamenti culmineranno con la giornata di domenica 25 maggio, memoria liturgica, iniziando con la messa solenne alle 10.30; nel pomeriggio alle 18 partirà la processione, accompagnata dalla banda locale e guidata dal parroco don Gildas, con la reliquia della santa, dall’edicola del Parugiano fino al chiesino di Bagnolo, passando dalle vie principali del paese; gli abitanti sono stati invitati ad adornare le proprie case con lumini e fiori per rendere onore alla tradizione. La processione sarà introdotta da un momento a cura della Proloco in collaborazione con il gruppo storico di Montemurlo davanti all’edicola "Caterina Lucreazia, la corte di Casa Pazzi in villeggiatura tra arte, fede e tradizioni".

Una volta rientrati al chiesino, la benedizione solenne con la reliquia e infine un momento conviviale ricreativo nel giardino che segnerà anche il momento di saluti per i bambini del catechismo.

La presenza della reliquia donata nel 2023 dalle sorelle del Carmelo di Firenze, in accordo con il cardinale Betori e il vescovo Tardelli di Pistoia, rende preziosa questa ricorrenza, che invita tutti ad imitare la vita virtuosa della santa montemurlese. Maddalena de’ Pazzi da adolescente era solita soggiornare al Parugiano nella villa di famiglia.