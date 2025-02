Fondazione Ant. Controlli gratuiti

Durante il mese di febbraio la Fondazione Ant, l’associazione per l’assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore e per la prevenzione oncologica. offre ai cittadini della Toscana 240 controlli gratuiti nell’ambito dei progetti "melanoma, tiroide e mammella". Martedì 25 febbraio, a Prato, Il "progetto Tiroide" approda all’Istituto diagnostico santo Stefano in via Ferrucci,55 con visite ecografiche per la diagnosi precoce di noduli tiroidei sospetti che necessitano di ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e citologiche. Le visite sono gratuite e sono rese possibili solo grazie alle donazioni che Fondazione Ant riceve. Saranno effettuate 12 visite ecografiche per la prevenzione del tumore alla tiroide in orario 14.30-18.30.

Le visite sono aperte ai cittadini di tutta la Toscana da prenotare a. 349-0615666 dalle 14.30 alle 17.30, fino ad esaurimento dei posti. Per accedere alle visite è indispensabile la registrazione sul sito www.ant.it e seguire le istruzioni. Al completamento dei posti prenotati on line, è possibile prenotarsi solo con la cancellazione di qualcuno altro e, quindi, è consigliato di controllare il link anche nei giorni successivi.

Nel caso in cui si liberi un posto si può prenotare la visita fino a 12 ore prima dell’orario dell’appuntamento desiderato.

E’raccomandato a chi non può presentarsi alla visita di cancellare la propria prenotazione per rendere disponibile l’appuntamento per altre persone.