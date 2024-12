Folla commossa al funerale dell’imprenditore Adriano Bellu

Una folla composta e commossa ha riempito ieri la chiesa di San Giuseppe in viale Montegrappa per dare l’ultimo saluto ad Adriano Bellu, imprenditore di primo piano del distretto. Bellu, presidente del consiglio di amministrazione di Jersey Mode spa, impresa fondata nel 1971 e specializzata nella nobilitazione dei tessuti a maglia, è morto il 12 dicembre scorso all’età di 90 anni. Un lutto che ha segnato il mondo dell’imprenditoria, in quanto Bellu era conosciuto anche per la sua a attività nell’Unione Industriale Pratese (oggi Ctn), nel consorzio Progetto Acqua ed è nella società Gida come vicepresidente.