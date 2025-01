Fogne nuove fra lavori e polemiche : "Senza ristori non possiamo farcela"

Isolati da quasi un anno a causa dei lavori della fognatura e così il lavoro per l’unico negozio de La Serra è crollato. Raffaele Sannino e la moglie Maria da vent’anni gestiscono l’Antica Bottega del Bastogi, un bar, tabaccheria e negozio di alimentari che è un punto di riferimento della frazione e con la chiusura di via Carmignanese, per i lavori di Publiacqua, che durerà almeno sino al 28 febbraio, la situazione è precipitata.

Dal 25 novembre il negozio apre solo dalle 6 alle 13 ed è chiuso tutti i pomeriggi perché la zona è praticamente deserta. In precedenza lavorava anche come punto pranzo per le ditte della zona, gli autotrasportatori e agenti di commercio di passaggio: "Da incassi giornalieri sui 600/800 euro – racconta Raffaele Sannino – siamo scesi a 300 euro e per noi sta diventando insostenibile. Una dipendente, per fortuna, ha trovato un altro lavoro, l’altra dopo aver fatto tutte le ferie da questo mese sarà in cassa integrazione per 3 mesi. E per noi sta diventando difficile andare avanti: abbiamo un affitto di 700 euro, la spesa dell’energia elettrica è sui 1400 euro a bolletta. Il pane dobbiamo venderlo su prenotazione e i primi piatti non li facciamo più perché i lavoratori della zona, con la strada chiusa, hanno cambiato giro. Erano stati promessi dei ristori in consiglio comunale ma non ne abbiamo saputo più nulla. Io e mia moglie abbiamo impiegato anni per riqualificare e risollevare questo negozio, avevamo una clientela fidelizzata e anche di passaggio perché conoscono la nostra cucina espressa e in un anno ci hanno fatto precipitare nel baratro. Come faremo a risollevarci?"

Per il negozio è crollata anche la vendita di tutti i prodotti di tabaccheria e la situazione non siprospetta rosea perchè da oggi riprendono i lavori e la strada resterà chiusa al traffico fino a quando il cantiere non arriverà in via della Cantina, dal quel momento sarà infatti istituito il senso unico alternato.

Come avvenuto nei mesi precedenti, il cantiere è aperto dalle 8,30 alle 17,30 dei giorni lavorativi. Il cantiere è nel punto più delicato di Carmignano ma già nei mesi scorsi la zona è stata isolata con la chiusura di via La Serra, della via Arrendevole sempre per i lavori della fognatura e Raffaele Sannino nell’ottobre scorso aveva esternato la perdita del 60% dei clienti. "Appena avrò il bilancio 2024 dal commercialista – conclude Sannino – valuterò cosa fare con un avvocato perché non è accettabile aver sbarrato per mesi una strada impedendo alla gente di lavorare e senza un minimo di ristoro".

M. Serena Quercioli