Fine settimana. Fiabe da giocare e caccia al tesoro

Un weekend formato bambini e famiglie, ma anche per gruppi di amici. Sabato 30 settembre, dalle 16.30 alle 17.30, il Castello dell’Imperatore ospiterà laboratori artistici e manuali per famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni. L’iniziativa "Ma che bel castello!" è ad accesso libero e gratuito. I bambini dovranno essere accompagnati. Sul palcoscenico del teatro Politeama sempre sabato 30 alle 16.30 andrà in scena "I brutti anatroccoli", liberamente ispirato irato alla fiaba di Hans Christian Andersen, di e con Silvano Antonelli, produzione compagnia teatrale Stilema (età consigliata 3-10 anni). Ancora sabato alla stessa ora dallo spettacolo teatrale al museo del Tessuto, appuntamento didattico nell’ambito della mostra "Kimono. Riflessi d’arte tra Giappone e Occidente". Un piccolo rettangolo in tessuto di cotone da semplice accessorio nella vita di tutti i giorni, si potrà trasformare in un foulard o in una bandana secondo la tradizione giapponese. Durante il laboratorio saranno mostrati vari tipi di Tenugui (lisci e leggeri rettangoli di tessuto) con coloratissime e divertenti decorazioni. In seguito i bambini (4-6 anni) potranno personalizzarne uno con stampini dai motivi orientali (costo 5 euro). Al Centro Righi, via Righi (zona Le Badie) dalle 10 alle 12 di sabato 30 settembre per iniziativa del Coordinamento pedagogico ed organizzativo-servizio pubblica istruzione e sistema bibliotecario del comune di Prato, appuntamento con "A giocar con le fiabe" per bambini da 0 a 6 anni con le famiglie. Le esperienze sono proposte da Artebambini, Associazione Cieli Aperti, Cooperativa Alice. Le attività si svolgono all’aperto e in caso di pioggia all’interno. L’iniziativa è libera e gratuita.

Infine, domenica 1 ottobre, dalle 8 alle 13, torna "Prato Urban Run", l’appassionante caccia al tesoro nel centro storico riservata a gruppi composti da un minimo di 2 e da un massimo di 5 persone. I partecipanti riceveranno un kit formato da T-shirt, zainetto, mappa e le istruzioni per il percorso della caccia al tesoro. Consegna dei kit domani in piazza delle Carceri dalle 14 alle 18.30. Iscrizioni: online compilando il form sulla pagina di My Prato Urban Run e all’ufficio iscrizioni CGFS, via Roma 258, oggi dalle 10 alle 18 e domani dalle 8 alle 16.