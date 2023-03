Fine settimana con Tipo Itinerario tra le filature e cappelli per bambini

Da ricordare questo fine settimana anche il doppio appuntamento con Tipo, Turismo industriale Prato, questa volta dedicato lavorazioni che hanno contribuito a rendere Prato il più grande distretto tessile d’Europa: la filatura cardata e quella pettinata. Domani tappa a Vaiano alla scoperta di tre delle aziende più affermate nei rispettivi settori: si parte da Progetto Lana, azienda che si occupa del recupero e della nobilitazione dei sottoprodotti, ovvero di tutti i materiali di scarto generati nelle varie fasi di trasformazione della filiera tessile, dalla pettinatura alla confezione. A seguire, la filatura cardata Interfil e la filatura a pettine Nikefil, che ospiterà anche l’aperitivo conclusivo. Interfil e Nikefil, insieme a Progetto Lana, sono aziende capaci non solo di realizzare un prodotto di qualità, ma anche di gestire le risorse naturali, come acqua ed energia, in modo circolare e sostenibile. Il ritrovo alle 14.30 alla stazione di Prato Centrale, l’itinerario sarà in bus, il costo è di 25 euro. Info e biglietti: www.capviaggi.it. Domenica sarà la volta di Tipo Kids: dalle 16.30 al Museo del Tessuto. il laboratorio per bambini dai 7 ai 10 anni. Ogni bimbo dovrà essere accompagnato da un adulto costo cinque euro a partecipante. Biglietti: www.coopculture.it.