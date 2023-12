Fine dell’anno a teatro. E brindisi al 2024

Fine anno a teatro a Montemurlo. Stasera in sala Banti (ore 22,30) il brindisi di mezzanotte sarà preceduto dallo spettacolo "Questa sono io" di Antonella Questa. È possibile fare due spettacoli diversi nella stessa serata? È quello che riesce a fare Antonella con il reading "Questa sono io", nato dalla presentazione del libro omonimo e diventato nel giro di poche uscite, un vero e proprio momento di spettacolo. Del resto l’energia e la passione che Antonella mette nel raccontare i suoi testi, gli aneddoti che l’hanno portata a scriverli, i segreti su come riesca a rendere vivi e reali i suoi personaggi in scena, chi li ha ispirati, cosa le permettono di condividere, sono talmente coinvolgenti che è stato naturale dare loro una struttura scenica. Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, propone questo spettacolo per salutare l’anno vecchio e festeggiare il nuovo. Ingresso posto unico a 15 euro. E la notte di San Silvestro si può festeggiare anche senza botti: il sindaco Simone Calamai lancia un appello contro botti e fuochi d’artificio pericolosi per un Capodanno all’insegna della sicurezza. Il Comune non ha pubblicato specifiche ordinanze per l’impossibilità della polizia municipale di controllare il rispetto del divieto, ma il sindaco rinnova la raccomandazione alla prudenza, con rispetto per le persone più fragili e per gli amici animali. I Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano invece hanno emesso una ordinanza che vieta dalle 12 di oggi alle 6 di domani mattina l’uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia negli spazi e luoghi pubblici e nei luoghi privati laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici.