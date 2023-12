Finalmente una risposta concreta

Finalmente un segno di attenzione per Prato ed i suoi problemi di (in)sicurezza. In questura in questi giorni hanno preso servizio 32 nuovi poliziotti fra vice ispettori ed agenti, un rafforzamento dell’organico che non è netto, nel senso che non ci sono 32 uomini in più perché bisogna contare le uscite, ma che comunque consente di avere un saldo positivo, un organico più folto. Dopo il no ai militari che aveva lasciato l’amaro in bocca alla città, la scelta di potenziare la questura va finalmente nella direzione di dare considerazione ad una città complessa che ha bisogno di risposte concrete sul fronte del degrado e dell’insicurezza.