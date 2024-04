Film Festival. Oggi la partenza con Benvenuti

Inizia oggi il Prato Film Festival, con Alessandro Benvenuti ospite d’onore. L’omaggio all’attore e regista toscano parte alle 17 al Teatro Francesco Nuti di Manifatture Digitali, con la proiezione del suo lungometraggio Zitti e mosca, e prosegue al Garibaldi alle 20.30 con Benvenuti in casa Gori, un classico della commedia italiana. La serata, condotta dal giornalista Federico Berti, prevede, oltre a quella di Benvenuti, anche la presenza dello sceneggiatore Ugo Chiti (partner di lungo corso di Benvenuti, con cui ha condiviso tanti progetti, tra cui proprio Zitti e mosca e Benvenuti in casa Gori), e di Barbara Enrichi, già vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista de Il Ciclone, e interprete di tanti successi tra cinema, teatro e televisione. Sul palco anche Adamo Dionisi, interprete del recente Enea di Pietro Castellitto, tra i protagonisti di Romeo e Giulietta? di Vanessa Cremaschi, cortometraggio in gara nella sezione Young World. Completa il parterre degli ospiti l’attore Giorgio Colangeli, padrino di questa edizione del Prato Film Festival, protagonista di una carriera di 50 anni tra cinema, teatro e televisione culminata nel successo di C’è ancora domani, diretto da Paola Cortellesi.

"È un onore ricevere un riconoscimento dal Prato Film Festival: è da un po’ che manco al cinema, e l’idea di essere qui con voi a questo festival e di condividere di nuovo i miei film con il pubblico mi riempie di tenerezza e gratitudine – commenta Benvenuti –. Prato è un luogo che mi è rimasto nel cuore. Quando Francesco è entrato nei Giancattivi, e, quando ho girato qui Caino e Caino, ho potuto davvero scoprire Prato in tutto il suo potere di accoglienza, conoscendo tanti amici e collaboratori generosissimi e di grande cuore. Adesso, mentre sto preparando il mio spettacolo Lieto fine al Metastasio, mi rendo ancora di più conto che tornare qui è un po’ come tornare a casa". La mattinata (dalle 10 alle 12) si apre con i cortometraggi della sezione Diritti Umani, proiettati al teatro del Convitto Cicognini, mentre quelli della sezione Young World saranno visibili al liceo Copernico. Tutte le iniziative sono a ingresso libero.