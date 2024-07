Fiera tessile a New York. C’era anche "Faliero Sarti". Tanti big del mercato Usa

Si è parlato anche pratese all’appuntamento "A Fabric affair", la fiera di prodotti tessili e di moda di alta gamma che si è conclusa in questi giorni a New York. Tra i partecipanti italiani c’era Faliero Sarti, direttamente dal distretto pratese insieme a rappresentanti di altissimo livello del made in Italy, come Tollegno, Bonotto, Brunello, e del know how europeo dalla Francia e dall’Inghilterra.

Una manifestazione in crescita nel cuore pulsante della Grande Mela in continua espansione dalla prima edizione del luglio 2022.

Si tratta di un appuntamento che attrae l’interesse di molti brand del Nord America coinvolti incontri b2b grazie ai quali produttori tessili, in primis dal Belpaese, e clienti entrano in diretto confronto e contatto. Gli espositori dell’edizione di questo luglio sono stati 62 in una location unica, un loft con gli stand disposti su due piani, collocato ad Hudson Yard, uno dei quartieri emergenti di New York.

Dei 62 espositori ben 52 provenivano dall’Italia con una decina di eccellenze tessili inglesi e francesi.

Una finestra sul tessile italiano d’eccellenza che sicuramente può aiutare le aziende a rafforzare la fiducia in una vera ripartenza del settore moda.

"Abbiamo incontrato molti clienti – dice Sarti – Alcuni erano già venuti a Milano Unica, altri per vari motivi non si erano mossi da New York e quindi la nostra presenza alla fiera ha ottenuto ottimi riscontri. Sono stati superati i 400 visitatori con brand registrati in piattaforma da Usa e Canada".

Sa.Be.