Fiera di Sant’Antonio. Famiglie in calesse e animali benedetti

Animali benedetti, arte e gara dei boscaioli. Oggi c’è la fiera di Sant’Antonio a Poggio a Caiano. Alle 10 ci sarà l’apertura degli stand gastronomici della Pro Loco fra via Risorgimento e via Garibaldi con distribuzione dei panellini benedetti e alle 12.30 ci sarà la benedizione degli animali a cura del parroco don Gianni Gasperini.

Tutti i proprietari di animali da compagnia e da allevamento possono portarli per la benedizione. La Fiera, riscoperta nel 1997 affonda le sue radici nel passato rurale del territorio e venne immortalata già nel 1709 in un dipinto di Giuseppe Maria Crespi, conosciuto anche come lo Spagnolo o lo Spagnoletto, conservato agli Uffizi.

Nel pomeriggio, dalle 15, passeggiata gratuita alle famiglie con calesse e simulazione di intervento sanitario della Misericordia di Poggio. Dalla mattina ci sarà il mercatino "Piazza dei Sapori e dei Saperi". Nell’ambito della fiera ci sarà anche la consueta gara di triathlon delle motoseghe a cura de "Il Legnaiolo".