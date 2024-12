Fiamme Gialle. L’ebook storico con il Marconi

Un e-book, frutto della collaborazione tra il comando provinciale della Guardia di finanza e l’istituto professionale Marconi di Prato. L’iniziativa è nata in occasione del 250° anniversario della fondazione della Guardia di finanza, e nell’ambito del protocollo sottoscritto tra il comando generale e il ministero dell’istruzione dedicato all’"Educazione alla legalità e prevenzione dell’evasione fiscale e delle violazioni finanziarie". Il progetto culturale si intitola "Le Fiamme Gialle d’Italia: un quarto di millennio di storia e d’onore". Questo straordinario volume racconta la storia del corpo fin dalla sua istituzione, avvenuta il 5 ottobre 1774 per volontà di Vittorio Amedeo III di Savoia. Attraverso le sue pagine, il lettore potrà immergersi nei momenti più significativi che hanno plasmato non solo la Guardia di finanza, ma anche la storia del nostro Paese: dalle lotte rivoluzionarie all’Unità d’Italia, dalle tragedie delle due guerre mondiali alla Liberazione, fino ai giorni nostri.

La realizzazione di questo progetto ha coinvolto gli studenti dell’istituto Marconi, che hanno lavorato fianco a fianco con le Fiamme gialle, dimostrando come il dialogo tra il mondo della scuola e le istituzioni possa dare vita a iniziative di grande valore educativo e storico. Il risultato è un’opera appassionante e accessibile, capace di coniugare il rigore della narrazione storica con uno stile avvincente.

L’e-book, disponibile in formato digitale, si apre con un’introduzione che ci trasporta nel 1774, tra i fermenti dell’Illuminismo e i grandi eventi che hanno segnato l’Europa. Un tributo alla Guardia di Finanza, ma anche una celebrazione della sua capacità di evolversi restando fedele ai valori di onore e servizio.