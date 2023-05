Prato, arriva la seconda edizione del Birra + Festival a Iolo

Prato, 26 maggio 2023 - Dal concerto dei Cugini di Campagna a quello di Bello Figo, passando per gli spettacoli di Alessandro Paci e di Blebla. E' ufficiale il programma della seconda edizione del 'Birra + Festival', la rassegna in programma dal primo al 18 giugno nell'area del campo sportivo Chersoni a Iolo. La manifestazione è stata nuovamente allestita dopo il successo dell'anno scorso, che ha visto la presenza di migliaia di pratesi, ma anche di persone provenienti da tutta la Toscana. Un successo che ha trasformato l'evento in un volano di promozione turistica ed economica per la città. Per questa edizione saranno 18 i concerti e gli spettacoli gratuiti.

Il programma

Si parte giovedì 1° giugno con l'esibizione dei Suzy Q, a cui il giorno dopo farà seguito lo show de La Combriccola del Blasco, ormai appuntamento tradizionale per i pratesi. Il primo weekend di rassegna proseguirà sabato con lo spettacolo live di Alessandro Paci, mentre domenica 4 sarà la volta della tribute band di De André 'Via del Campo'. La seconda settimana della rassegna si apre lunedì 5 giugno con l'esibizione de L'ottava nota, martedì sarà il turno del Madferit Oasis Band Tribute e mercoledì spazio alla danza col 'Baila che ti passa'. Giovedì 8 giugno toccherà agli High Pigs e venerdì 9 ecco la festa di fine delle scuole con iPork by Nero Paco. Il secondo fine settimana del Birra + Festival vedrà a Prato il concerto dei Cugini di Campagna, altri fedelissimi della città, sabato 10, e dei Five Roses (la tribute band dei Guns N' Roses) domenica. La terza e ultima settimana della rassegna a ingresso gratuito viene inaugurata lunedì 12 dal bis del mondo della ballo, con Baila che ti passa. Martedì 13 ci sarà School Rock & Pop, mentre il giorno dopo School Rock & Metal. Infine, gli ultimi quattro assi che gli organizzatori hanno voluto riservare al pubblico: giovedì 15 giugno la serata made in Prato con lo spettacolo di Blebla e i su' amici, venerdì 16 si prenderà la scena Bello Figo, sabato sarà il turno di Metal Raid - extreme music festival e a concludere la rassegna domenica 18 saranno i Santa's 5.

Musica ma non solo

“Abbiamo cercato di mettere insieme una serie di collaborazioni per rendere completa l’offerta alla cittadinanza – spiegano gli organizzatori del Birra + Festival - Da un lato avremo musica e spettacoli gratuiti, dall’altro la presenza di ristoranti, stand, mercatini, giostre, parco giochi. Insomma, un’offerta su misura per le famiglie, ma anche per chi vuole ascoltare buona musica. L’anno scorso sia la scelta dello spazio che della formula si sono rivelate vincenti. Quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, con un’esperienza sempre più coinvolgente”.