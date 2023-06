Festival estivo Domani si apre il cartellone

Il Festival estivo 2023 ordinato dal maestro Claudio Bianchi, presidente del Comitato cittadino attività musicali, mette insieme otto compagini offrendo un ricco programma insieme a repertori di nature diverse: dal 6 giugno al 18 luglio, sempre di martedì, nello spazio suggestivo del Giardino Buonamici (ingresso libero dalle 21,15).

Ecco la locandina del Festival Musicale Pratese 2023. Domani apre la rassegna la Corale San Francesco diretta dal maestro Paolo Fissi; il 13 giugno c’è il Concerto Cittadino Chiti (maestro Gabuzzini); il 20 giugno è la volta di Joyful Voices Gospel Choir (maestro Stefano Giacomelli); il 27 giugno Filarmonica Otello Benelli (maestro Bonvissuto); il 4 luglio c’è Black and White ensemble Gospel Choir (maestro Coco) insieme a Gruppo Femminile S.Maria a Colonica (maestro Claudio Bianchi); l’11 luglio c’è Corale San Martino (maestro Nadia Mastromarino); il 18 luglio La Sganghea Street Band (Filarmonica Puccini di Prato). Nel primo appuntamento di domani la Corale San Francesco presenta il seguente programma: Ecce Homo- Good Bye my darling (Fumo di Londra)- Non nobis Domine-Alexander Platz- Il Gladiatore- Come il sole all’improvviso-Canzone fra le guerre- Suite Partenopea- Adiemus-Il cerchio della vita- Hijo de la luna.

Goffredo Gori