Festival delle Colline, c’è Norgren Lo svedese che ricorda Bob Dylan

Daniel Norgren, il cantautore-compositore che ha firmato la colonna sonora del film premiato ai David di Donatello, "Le otto montagne", arriva in concerto mercoledì alle 21.30 , nel chiostro di San Domenico a Prato, per il Festival delle Colline.

L’artista svedese suonerà con la sua band "As Long As We Last", brano portante della colonna sonora del film ma anche l’ultimo album di inediti, "Wooh Dang", che cattura la stretta chimica tra Norgren e il suo gruppo di musicisti, composto da amici di lunga data.

Norgren, 40 anni, fa il suo debutto sulla scena musicale nel 2007 con "Kerosene Dreams". Nel 2008 segue "Outskirt" che attira l’attenzione del pubblico e di un folto numero di appassionati di blues. Nel 2010 viene pubblicato "Horrifying Deatheating Bloodspider" e Norgren riceve la nomina a cantante e compositore svedese dell’anno.

A fine 2011 segue un Ep di 6 tracce, "Black Vultures", che contiene "Going Home Finally", raccogliendo l’interesse della BBC. Nei primi mesi del 2013 rilascia "Buck", a cui segue un nuovo tour europeo. "Alabursy", il suo quinto album pubblicato ad aprile 2015, viene accolto con entusiasmo sia dalla stampa sia dal pubblico che lo acclama come uno dei lavori più interessanti dell’anno.

A ottobre 2015 esce "The Green Stone", un disco molto personale che evoca le immagini familiari di Norgren: la sua casa, le persone che ama e degli affetti di cui sente la mancanza. Nel 2019 esce "Wooh Dang" e Onda Rock lo descrive così: "Norgren è uno dei tasselli mancanti della musica folk-rock americana, forse perché lui non è americano, ma svedese, anche se “Wooh Dang” è il perfetto esempio di album ispirato dalla liturgia poetica di Bob Dylan, dalla rabbia di Neil Young e dal nostalgico rock-blues alla Black Keys".

Il successivo appuntamento con il Festival delle Colline sarà mercoledì 19 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano: sul palco saliranno gli Extraliscio, la band che ha rinverdito la tradizione del liscio, innervandola con ritmi e sonorità provenienti dall’elettronica, dal punk e dal rock. Il Festival delle Colline 2023 – con la direzione artistica di Gianni Bianchi – è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Regione.