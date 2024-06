Prato, festa di 2.500 scout per il raduno regionale di Lupetti e Coccinelle

Prato, 15 giugno 2024 - In circa 2.500 fra bambini (dagli 8 agli 11 anni) e capi hanno riempito il parco dell'ex Ippodromo in occasione del raduno regionale di Lupetti e Coccinelle dell'Agesci Toscana, l'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, nata 50 anni fa. Un evento questo che rappresenta l culmine di un percorso incentrato sul valore delle "Buone Azioni", il gesto di cortesia tipico dell’educazione scout. Scout che sono arrivati in treno e in autobus da tutta Toscana e che già nella giornata di ieri avevano animato il centro con un'iniziativa volta alla scoperta della città, dei suoi personaggi storici e delle sue tradizioni.

11 foto Scout Prato, il raduno regionale di Lupetti e Coccinelle (Foto Attalmi)

Dopo il pernottamento in parrocchie, scuole, palestre e nella sede della Misericordia, oggi invece ecco il momento centrale della tre giorni (denominata "Lascia l’impronta"), con il ritrovo al parco dell'ex Ippodromo per una mattinata all'insegna dei giochi organizzati dai vari gruppi presenti. Nel pomeriggio invece il menù prevede delle attività di laboratorio, con la partecipazione di 30 associazioni di volontariato toscane. Sottofondo anche il concerto di due gruppi musicali con canzoni scout e tanto divertimento. Il grande raduno terminerà domani (domenica 15 giugno) con la celebrazione della messa presieduta dal vescovo Giovanni in piazza Duomo alle 11.