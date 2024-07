Poggio a Caiano, 18 luglio 2024 – La Podistica Medicea di Poggio a Caiano ha recentemente celebrato la sua festa sociale presso la struttura gestita dall'associazione di volontariato Auser, situata all'interno del pittoresco Parco del Bargo.

Un evento che ha visto il presidente Moreno Deiana e tutto il consiglio direttivo esprimere grande entusiasmo per la straordinaria crescita della squadra. Tra le notizie più salienti della giornata spicca l'ingresso di Mohamed El Ouardi, giovane e promettente atleta marocchino, noto per i suoi tempi vicini ai 30 minuti sui 10.000 metri.

L'inclusione di El Ouardi rappresenta un significativo potenziamento per la Podistica Medicea, che continua ad arricchirsi di talenti determinati e agguerriti. Il sodalizio, ancora giovane ma già in forte espansione, ha tutte le carte in regola per farsi notare nel panorama podistico. La determinazione e la passione degli atleti della Podistica Medicea sono il cuore pulsante di una realtà sportiva che punta in alto. Durante la festa, è stata anche presentata la prossima gara organizzata dalla società, in programma per il 15 settembre. Un appuntamento che promette di essere un grande successo, attirando numerosi partecipanti e appassionati di corsa, pronti a sfidarsi e a celebrare lo sport con lo stesso spirito di amicizia e competizione che caratterizza la Podistica Medicea.

In conclusione, la festa della Podistica Medicea non è stata solo un momento di celebrazione, ma anche un trampolino di lancio verso nuovi traguardi. Con una squadra in crescita e nuovi talenti come Mohamed El Ouardi, il futuro della società appare luminoso e promettente.