Festa Medievale di Luciana, 50 volontari per un Borgo del '300!

Torna la Festa medievale di Luciana che si terrà nei due pomeriggi di sabato e domenica, a partire dalle 17 e che trasforma il piccolo borgo di Case Marchi, nel comune di Vernio, in un paese del ’300, con 50 volontari che animeranno strade, case, botteghe e taverne. Oltre ai figuranti, ci saranno giocolieri, musicanti, artisti, artigiani, antichi mestieri e "streghe". La parte musicale sarà affidata ai Wine Grapes e le "hostarie" metteranno in tavola piatti tipici del Medioevo. La festa, che quest’anno si avvarrà dei volontari della pro loco della vicina Cavarzano, è organizzata con il patrocinio del Comune di Vernio e si svolgerà nel borgo di Case Marchi, a cui si potrà accedere grazie ad un servizio navetta a cura della Croce Rossa di Mercatale. Per partecipare alla festa occorre pagare all’ingresso un biglietto di 10 euro.