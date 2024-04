Festa Liberazione. In Comune c’è la Chiti

La festa della Liberazione in musica con l’esibizione del più antico complesso musicale della città: "Concerto Cittadino E. Chiti" che rievoca i suoi 182 della tradizionale "Banda Chiti" che in ricorrenze storiche come questa suonava appunto nella sala Consiliare del Comune (oltre che nella piazza). E sarà così anche questo 25 aprile a partire dalle 17( ingresso libero) grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio. Il repertorio del complesso musicale diretto dal maestro Leonardo Gabuzzini oltre all’ Inno di Mameli e Bella Ciao, comprende musica leggera e musica da film: Gocce di pioggia su di me, Anonimo Veneziano, Mary Poppins, Disney Fantasy, He sleeps, Romeo e Giulietta, Stevie Wonder, Caribbean Concerto, Oblivion, Ciliegi Rosa, Brazil, Satin Doll. C’è infine da ricordare il programma dei principali appuntamenti di oggi. Alle 9.30 la messa di suffragio in cattedrale, alle 10.30 partirà da piazza del Duomo il corteo verso piazza delle Carceri, dove alle 10.50 ci sarà l’alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti. Il corteo ripartirà per piazza del Comune, dove ci saranno gli interventi della presidente Anpi Angela Riviello e del sindaco Biffoni. Il Museo della Deportazione e Resistenza sarà aperto dalle 10 alle 19 con visite guidate dalle 11 alle 16. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria.