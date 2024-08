Festa Grossa, scatta l’anteprima. Raccolta fondi in attesa del 2027

Tre giorni di festa in paese, per ritrovare la socialità, fare beneficenza e mangiare anche prelibatezze. A Seano dal 13 al 15 settembre ci sarà "Aspettando la Festa Grossa, promossa dall’associazione "Festa Santissimo Crocifisso", con l’obiettivo di raccogliere fondi per la "Festa Grossa" che si terrà nel 2027 e per le necessità della parrocchia di Seano.

Le iscrizioni alle cene sono già aperte, una sarà a base di cacciagione, l’altra tipicamente toscana ed entrambe preparate e servite dai volontari.

Si parte venerdì 13 con la messa alle 17 celebrata nella chiesa di San Pietro da don Stefano Soresina, poi cena di cacciagione in piazza e alle 21,15 spettacolo di magio con Mago Magone.

La cena della cacciagione in piazza della Chiesa è in collaborazione con "Gli amici della Rocca" e vede nel menu pasta al ragù di cinghiale, peposo in bianco di cinghiale, fagioli cannellini in bianco e torta della casa. Il prezzo è 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 10 anni. Sabato 14 alle 17,30 ci sarà la messa poi alle 20 cena con menu toscano e alle 21.15 spettacoli di cabaret toscano con Cecco, Baracca e la Nigi.

La cena toscana verrà allestita sempre in piazza della chiesa e prevede: lasagne al ragù, tagliere toscano, dolce della casa. La quota è 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sino a 10 anni. Per le prenotazioni di entrambe: 338.6611305 (Cristina) e 340.1806794 (Luciana).

In caso di pioggia le cene saranno nel salone dell’ex cinema. Domenica 15 ultimo giorno di festa con la celebrazione delle messe alle 7.30 e alle 10.30 la mattina in chiesa; nel pomeriggio la messa delle 17,30 sarà al parco museo "Quinto Martini" dove si terrà anche l’inaugurazione di una nuova ambulanza della Misericordia di Seano. Alle 21 tombola in piazza a chiusura della festa. E sempre nell’ambito della campagna di raccolta fondi, l’associazione sta organizzando una gita per il 6 ottobre a Torino per visitare il Duomo e la città. Le iscrizioni partono da domani all’agenzia Kublai sulla via Baccheretana, la quota di iscrizione è 75 euro, pranzo escluso.

La partenza sarà alle 4,45 dal piazzale Coop e rientro in serata. L’associazione ha aperto anche una pagina Facebook per aggiornare sulle iniziative in corso.

M. Serena Quercioli