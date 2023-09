Festa di musica in Calvana. Camminata e concerto in ricordo di Fiorenzo Gei

PRATO

La musica, la Calvana e il cielo. E una persona da ricordare: Fiorenzo Gei, già presidente del Cai di Prato, innamorato della natura, della musica e della città, prematuramente scomparso nel maggio del 2017 in un incidente stradale. Domani con ritrovo tra le 9 e le 9.30 a Bifolchi, in altenartiva alle 8.30 dal ponte blu di Santa Lucia oppure dalle 8.30 dalla chiesa di Filettole, torna il consueto appuntamento con "Calvana in musica", l’iniziativa promossa dal Cai e dalla Scuola di musica Verdi, che quest’anno festeggia il suo settimo compleanno. La camminata che attraversa i sentieri dei poggi pratesi, viene riproposta ogni anno in ricordo di Gei, grande appassionato sia di trekking che di musica classica tanto da aver voluto la nascita dell’iniziativa, diventata ormai un incontro imperdibile nel settembre pratese. Il programma di questa settima edizione propone a Casa Bastoni il concerto dell’Orchestra d’archi formata dai migliori studenti delle classi di violino, viola e violoncello della Verdi. L’orchestra, diretta dal maestro Marco Facchini, è la formazione più longeva della scuola di musica e da più di venticinque anni la rappresenta nelle rassegne musicali, negli scambi all’estero e nei festival internazionali.

Per la prima volta ospiti a "Calvana in musica", domani i giovani musicisti della Verdi presentano un programma in cui si ascolteranno brani classici, del repertorio pop internazionale oltre ad alcune composizioni originali di Massimiliano Calderai, che il maestro eseguirà al pianoforte assieme all’orchestra. Il concerto inizierà alle 11, l’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Al termine del concerto ci sarà anche la possibilità di pranzare prenotando online sul sito www.caiprato.it, oppure telefonando al 338 6178425 (Cinzia) oppure al 349 3568761 (Simonetta). Per ulteriori informazioni consultare www.caiprato.itcalvana-in-musica-2023 oppure pagina Facebook della Scuola di musica Verdi. Una bella domenica mattina da trascorrere tra la natura e la musica, insieme, come Fiorenzo Gei amava fare.