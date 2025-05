Festa d’estate al Cicognini

Festa d’Estate con l’associazione ATT- Associazione Tumori Toscana, sede di Prato. L’appuntamento è per il 24 giugno al Convitto Cicognini dalle 19.30. Apericena e musica dal vivo in compagnia, per conoscere i progetti di ATT e sostenerli. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: Francesca Magnani:0574-570835; [email protected]. Att cura gratuitamente e a domicilio i malati oncologici, 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, festivi inclusi. Sono circa 300 i pazienti assistiti quotidianamente con un’équipe polispecialistica composta da medici, psicologi, infermieri professionali ed operatori sociosanitari. L’associazione collabora con medici specialisti in oncologia, cardiologia, angiologia ed altre branche, i quali offrono al paziente e ai familiari anche un servizio di consulenza psicologica garantendo la fornitura di farmaci e presidi sanitari, quali lettini ospedalieri, sedie a rotelle, materassini antidecubito ed aste per flebo. Gli interventi sono effettuati in accordo con il medico di famiglia e con i reparti ospedalieri, permettendo al malato di restare in famiglia e contare su una migliore qualità della vita. I professionisti che collaborano con l’associazione sono retribuiti dall’associazione che si avvale di donazioni di privati e dei fondi raccolti durante le campagne promozionali.

Pagina a cura di Marilena Chiti