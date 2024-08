Festa dell’Unità, debutto nell’ex cava di Bacchereto

La festa de L’Unità torna nei Comuni medicei e debutta nella ex cava di Bacchereto che dal mese scorso è diventata totalmente di proprietà del Comune di Carmignano. Il Pd Carmignano e Poggio a Caiano hanno organizzato insieme 3 giorni di iniziative e gastronomia anche come momento di aggregazione per i militanti del partito, i volontari e sulle locandine è rimasto lo storico nome de "L’Unità" senza l’asterisco al posto della a come aveva proposto la segretaria Elly Schlein. Si parte sabato 24 nel fresco della ex cava: alle 21 ci sarà un dibattito su "Autonomia differenziata: il referendum e i motivi del no alla legge", con il senatore Pd Dario Parrini e il consigliere regionale Pd Marco Martini. Domenica 25, sempre nell’ex cava, dalle 21 ci sarà il gazebo per la raccolta firme per chiedere il referendum sull’autonomia differenziata e il tesseramento del Pd. Giovedì 29 la festa si sposta al circolo Arci Becagli di Poggio a Caiano e alle 21 il dibattito sarà sul tema "La prospettiva delle infrastrutture della nostra area, in conseguenza dei tagli effettuati dal Governo verso la Regione Toscana". Interverrà il consigliere regionale Marco Martini e proseguirà la raccolta firme per il referendum e il tesseramento Pd. Sarà operativa la pizzeria del circolo Arci Becagli con tante specialità della cucina toscana.