Festa della castagna. Un inno all’autunno

Appuntamento con la regina dell’autunno. Oggi nel piazzale della stazione di Mercatale di Vernio per l’intera giornata ci sarà la Festa della Castagna a cura della Società della Miseria - Gruppo Storico Conti Bardi. Caldarroste, necci, castagnaccio e molto altro per deliziare i palati con il frutto per l’eccellenza dell’autunno.

Un modo per passare una giornata in compagnia e per assaggiare le specialità a base di castagna