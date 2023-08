Ferragosto in Val di Bisenzio, Fuochi d'Artificio, Cocomero e Mongolfiere Ferragosto in Val di Bisenzio: a Vaiano festa con cocomero e brindisi, a Montepiano fuochi d'artificio e mongolfiere. Un'occasione per vivere un'esperienza originale e suggestiva. Contattare i numeri 0574 959031 e 350 0970030.