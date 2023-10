FdI, tessere quadruplicate: "Candidato a sindaco. Scelta entro un mese"

Da 400 a circa 1600 in un anno, sulla scia del successo elettorale alle politiche che ancora appare vivo in città. Fratelli d’Italia, anche se i numeri non sono ufficiali, festeggia un altro successo dopo quello alle urne del settembre 2022, quando è diventato il primo partito in città (27,7% alla Camera contro il 25,9% del Pd). Il tesseramento al 30 settembre, nella fase precongressuale, ha detto che FdI è ancora "in luna di miele" con i pratesi, un risultato che certo fa ben sperare il commissario provinciale Patrizio La Pietra, senatore e sottosegretario all’agricoltura, in vista dell’appuntamento elettorale del 2024 quando in palio ci sarà il Comune. Quanto al peso delle correnti interne, mentre l’area che fa riferimento alla deputata Chiara La Porta aspetta i numeri ufficiali, il 15 ottobre, secondo quella guidata dal capogruppo Claudio Belgiorno ci sarebbe uno scarto di 200 tessere a proprio favore.

"Possiamo tranquillamente dire che gli iscritti sono quadruplicati rispetto all’anno scorso, anche se i dati non sono definitivi al momento – dice La Pietra – Siamo soddisfatti, perché vuol dire che il partito sta lavorando bene a livello locale". Di sicuro adesso non c’è nessuna voglia di fermarsi: "Vogliamo arrivare ad individuare un candidato a sindaco prima possibile, diciamo entro un mese, per poi dare il via ad una campagna elettorale seria in città. Per quanto ci riguarda non è un problema di bandierine, ma certamente abbiamo un candidato giusto da proporre". Il riferimento, anche se La Pietra il nome non lo fa, è all’ex assessore della giunta Cenni, Gianni Cenni, da tempo fra i possibili candidati del centrodestra alla poltrona di sindaco insieme a Rita Pieri (FI) e al sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli.

Infine il senatore FdI non si tira indietro nemmeno sui dissidi interni al partito: "Si parla di divisioni quando manca un obiettivo condiviso, ma non è il nostro caso. Ci sono solo discussioni interne in questa fase di crescita".

Molto soddisfatta anche la deputata Chiara La Porta: "Fratelli d’Italia conferma la sua ascesa. Siamo fieri del boom di iscrizioni nel nostro territorio. Una scelta, quella dei nostri iscritti, che ci spinge ad andare avanti con maggiore impegno e responsabilità e che dimostra il nostro radicamento".