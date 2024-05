FdI, otto nuovi aspiranti consiglieri: "Lavoro e occupazione, le sfide"

PRATO

Occupazione e sostegno all’imprenditoria. Il lavoro è uno dei cardini del programma elettorale a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Cenni. Fratelli d’Italia, nel presentare alcuni dei candidati al consiglio comunale, racconta il loro impegno su questi temi. "Nella nostra lista ci sono molti imprenditori provenienti da differenti settori – spiega il presidente provinciale Matteo Mazzanti -. Competenze che ci potranno aiutare a stare vicino sia al mondo dell’imprenditoria, ma anche a favorire le politiche di avvicinamento fra chi offre e chi cerca lavoro". Ma vediamo chi sono i nuovi candidati al consiglio comunale di FdI. Alice Gigliotti 35 anni, imprenditrice, è dirigente nazionale di Fratelli d’Italia. "Ritengo utile – racconta - riprendere in mano il progetto di consorzio di distretto tessile pratese. Darebbe più forza a livello nazionale ed europeo a tutte le aziende del territorio". Cosimo Zecchi, 42 anni, imprenditore, è titolare di un’agenzia di comunicazione e dirigente nazionale di FdI: "L’impegno è a ridurre le distanze tra imprese e pubblica amministrazione". Tra gli aspiranti consiglieri anche Elena Parigi, 39 anni, responsabile area Toscana di un’agenzia per il lavoro: "Dobbiamo colmare un gap che impedisce un ricambio generazionale in tante professionalità, investendo su nuovi progetti formativi". Fabrizio Giagnoni 60 anni, è imprenditore nel settore dell’innovazione. Tra i temi fondamentali per Federico Meoni, 48 anni, impiegato, e Francesca Cadeddu, 47 anni, responsabile commerciale estero di un’azienda manifatturiera, ci sono viabilità, decoro urbano e sicurezza. Giovanni Bellacci 59 anni, personal trainer, ritiene che una delle sfide da vincere sia la valorizzazione del territorio dal punto di vista artistico e culturale per promuovere una maggiore affluenza turistica. Paola Muscillo, 43 anni, è operatrice sanitaria. "Sono anche mamma di un ragazzo autistico. Da troppi anni vivo dentro meccanismi farraginosi. Penso ad esempio a tutti gli alunni con disabilità che non possono frequentare tutto l’orario scolastico per mancanza di ore di sostegno, lasciando le famiglie in gravi difficoltà organizzative, dove il Comune potrebbe intervenire. Fare meglio si può".