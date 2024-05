FdI, la lista a sostegno di Marchi. Ecco chi è in corsa per il consiglio

Fratelli d’Italia ha presentato, ieri, la lista ufficiale dei propri candidati al consiglio comunale di Montemurlo, che correrà alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 giugno 2024 a sostegno del candidato sindaco Lorenzo Marchi.

La portavoce comunale e dirigente nazionale di FdI, Alice Gigliotti Forti ha dichiarato: "La lista di Fratelli d’Italia a Montemurlo è composta da donne e uomini che hanno tanta voglia di dare il proprio contributo al bene di Montemurlo e sono mossi dalla sana passione politica che caratterizza il nostro partito. Siamo pronti per la campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Marchi. Lavoreremo con impegno e tenacia per vincere la città. In lista c’è anche uno dei nostri consiglieri comunali uscenti , Rudj Baglioni – precisa la dirigente Gigliotti Forti – il quale porta continuità con il lavoro svolto in consiglio comunale negli ultimi 5 anni". Ecco i nomi che gli elettori troveranno in lista a Montemurlo per Fratelli d’Italia: Rudj Baglioni (49 anni, nato a Prato nel 1974) gestore di un centro sportivo; Marina Bini (71 anni, nata a Firenze nel 1953); Mirko De Simoni (31 anni, nato a Roma nel 1993) funzionario della penitenziaria; Barbara Di Mastrorocco (54 anni, nata a Prato nel 1970) insegnante; Luca Dottore (55 anni, nato a Enna nel 1969); Alice Gigliotti Forti, (35 anni, nata a la Spezia nel 1989) imprenditrice; Francesca Maisto (35 anni, nata a Prato nel 1989) imprenditrice, Maurizio Martini (61 anni, nato a Montemurlo, nel 1963) rappresentante; Antonio Matteo Meoni (25 anni, nato a Odessa nel 1999) agente di commercio; Amedeo Petrella (52 anni, nato ad Afragola nel 1972); Alessandro Preziosi (55 anni, nato a Roma nel 1969); Klea Shllaku (27 anni, nata a Prato nel 1997) commessa; Matteo tatini (38 anni, nato a Prato nel 1986) imprenditore; Nicola Turco (55 anni, nato ad Aversa nel 1969).