FdI, ecco gli ultimi nomi: "Lista forte e competitiva"

La lista di candidati al consiglio comunale a Prato di Fratelli d’Italia è al completo. Dopo avere presentato nelle scorse settimane la maggior parte dei nomi, il partito della premier Giorgia Meloni annuncia anche i restanti candidati. "Una lista competitiva, forte, fatta di persone motivate e competenti – commenta il sottosegretario Patrizio La Pietra -. Un gruppo che darà un grande sostegno a Gianni Cenni, la candidatura più autorevole per sfidare il centrosinistra. Fratelli d’Italia ha la responsabilità di guidare la coalizione visti i numeri del partito, che sono sicuro saranno di nuovo importanti. Personalmente sono fiducioso perché ho visto un gruppo di candidati preparati, fra i quali Claudio Belgiorno che ha dimostrato in questi cinque anni da capogruppo di essere preparato, attaccato al territorio e sempre disponibile all’ascolto".

"Voglio continuare il lavoro iniziato 5 anni fa per aiutare i cittadini a risolvere i piccoli problemi quotidiani – dice Belgiorno, che sarà capolista – . L’obiettivo di mandato è essere portavoce di chi vive o ha diritto alle case popolari, perché il Comune deve assolutamente garantire un aiuto a chi oggi giorno non si può permettere una casa. Non si possono lasciare da soli cittadini italiani che momentaneamente non hanno reddito e si ritrovano con figli a carico o con situazioni di disabilità".

Quanto agli altri candidati, in lista c’è Elena Ganugi 44 anni, impiegata e membro del consiglio di amministrazione di un’associazione di volontariato. Per 10 anni consigliera alla Circoscrizione Nord, fa parte del coordinamento provinciale di FdI. "Mi attiverò per dar voce a tutte quelle segnalazioni che ho ricevuto in questi anni, partendo dalla zona Nord con le problematiche del piazzale Magra e la viabilità di piazza Medaglie d’Oro. Ma anche la situazione del Villaggio Gescal e i problemi all’altezza della piscina di via Roma". Gli altri candidati consiglieri: Marco Bonacchi 47 anni, professionista tecnico, membro del coordinamento comunale di FdI, in passato consigliere alla Circoscrizione Nord; Sandro Nuzzi 47 anni, chimico, impiegato tessile con compiti tecnici in Italia e all’estero, volontario di associazione di terzo settore; Martina Giurdanella 28 anni, collaboratrice scolastica personale Ata; Aldo Godi 56 anni, avvocato e Valentina Lapio 45 anni, insegnante di musica.

