FdI a congresso rinnova la guida. Mirko De Simoni è il coordinatore: "Onorato di ricoprire questo ruolo"

Fratelli d’Italia fa tappa a Montemurlo. Si è svolto ai piedi della Rocca il congresso comunale del partito della Meloni, un appuntamento politico significativo che ha visto una grande partecipazione. Il congresso ha sancito il passaggio di testimone nella guida del coordinamento locale che sarà trainato da Mirko De Simoni. Nel coordinamento entrano anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Matteo Meoni, i consiglieri comunali Barbara Di Mastrorocco e Rudj Baglioni, oltre a Franco Bellio.

‘Una squadra coesa e motivata, pronta a rafforzare la presenza del partito sul territorio’, ribadiscono il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Matteo Alessandro Mazzanti, la dirigente nazionale Alice Gigliotti Forti, il presidente di Gioventù Nazionale Alberto Corsi, il capogruppo di FdI a Prato Tommaso Cocci, e il dirigente nazionale e consigliere pratese Cosimo Zecchi. "Oggi prendiamo un nuovo slancio con un coordinamento rinnovato, in un momento storico in cui l’opposizione sta dimostrando grande incisività. Montemurlo ha bisogno di un’alternativa concreta, perché per troppo tempo questa città è stata amministrata senza una visione di lungo termine - dice Mazzanti -. La sinistra locale si è adagiata sulla continuità senza rispondere davvero alle esigenze dei cittadini. Con Mirko De Simoni e il nuovo coordinamento, possiamo costruire una squadra ancora più forte e determinata, capace di dare voce a tutti quei cittadini che vogliono un cambiamento vero".

Entusiasta il neoeletto De Simoni: ‘Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo. Abbiamo progetti ambiziosi per il futuro e vogliamo coinvolgere sempre più cittadini nella nostra visione politica". La dirigente nazionale di Fratelli d’Italia ed ex coordinatrice comunale Alice Gigliotti Forti nel passare il testimone, traccia un bilancio del suo percorso alla guida del partito locale: "Questi anni da coordinatrice sono stati un viaggio intenso, fatto di battaglie, crescita e costruzione di una comunità solida e appassionata. Oggi lascio questo incarico con la consapevolezza di aver contribuito a creare qualcosa di importante". Un partito che sta cercando di farsi strada nella politica locale: "In questi mesi abbiamo percorso ogni angolo di Montemurlo - dice il capogruppo in consiglio Meoni -, abbiamo ascoltato la voce di centinaia di cittadini, sentito le loro difficoltà, accolto le loro speranze. La politica è impegno quotidiano’. Impegno condiviso da Tommaso Cocci,’Con il nuovo coordinamento a Montemurlo, sono certo che saremo in grado di raggiungere grandi risultati’.

Silvia Bini