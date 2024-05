Farmacie aperte oggi. La lista dei turni in città e provincia

Ecco la lista dei turni delle farmacie per la Festa dei lavoratori in città e nei comuni della provincia. I punti vendita dei medicinali sono a ovviamente scartamento ridotto. In caso di necessità

ci si può rivolgere alla farmacia "Via Roma" in via dello Sprone 2, che resta aperta a orario continuato dalle 9 alle 20

e alla farmacia Moderna in via Mazzini 8, zona centro storico che invece sarà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Rimangono come di consueto sempre aperte, 24 ore su 24, le farmacie Lloyds 3 in piazza Mercatale e la Lloyds 12 in via Cavour. In provincia, invece, ecco dove acquistare medicinali e prodotti da banco. Nei Comuni medicei è di turno la farmacia comunale di Seano in via Lame 33 (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20). In Val Bisenzio tutto il giorno è invece i turno la farmacia Zanni di Mercatale in via del Bisenzio 262 (dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19 con reperibilità nelle ore di chiusura, il numero di telefono è 0574.957019).