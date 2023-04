Farmacia più grande e un polo materno infantile

Nuovi investimenti per Farmacom, l’azienda consortile che riunisce le farmacie comunali di Montemurlo (Oste e Fornacelle), Carmignano (Seano), Poggio a Caiano (Poggetto), Vernio (san Quirico). Farmacom ha acquistato a Poggetto per 550mila euro l’edificio di 360 metri quadri sulla via Statale dove per lungo tempo è stato attivo un esercizio commerciale di abbigliamento. L’immobile è distribuito su piano terra e primo piano. Sarà il piano terra di 180 metri quadri ad accogliere la nuova farmacia del Poggetto, trasferita da via Monticello. Della nuova farmacia se ne è parlato nel dibattito "La farmacia: presidio territoriale di sanità per i cittadini" organizzato per celebrare i venti anni di Farmacom al Centro civico Poggetto Falcone e Borsellino. "Confidiamo che la Regione nell’arco di due mesi possa validare le osservazioni al piano urbanistico di zona e potere ampliare di altri 100 metri quadri lo spazio", sottolinea Roberto Natali, presidente di Farmacom, soddisfatto dei risultati raggiunti in venti anni con un fatturato che è passato dai 4 milioni di euro agli 8,5 milioni. Poi ci sarà il bando per la progettazione dei lavori di ristrutturazione e l’adeguamento. L’ipotesi è di aprire il cantiere a fine 2023 con un anno di tempo per la realizzazione. Il piano superiore dell’edificio sarà destinato a polo materno infantile con servizi dedicati predisposti da amministrazione comunale, medici, infermieri, Società della Salute. "Una grande opportunità - evidenzia Natali - per i cittadini che potranno contare su servizi sempre più efficienti e competenti in sintonia con il nuovo ruolo che svolge il farmacista quale punto di riferimento sanitario sul territorio". A Oste di Montemurlo, intanto, Farmacom ha firmato il compromesso di acquisto dalla Misericordia di Prato dell’immobile di via Scarpettini dove sono ubicati attualmente farmacia e ambulatori, sede legale e amministrativa dell’azienda consortile.

m.c.